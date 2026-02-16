«Σταμάτησα τη δημοπρασία, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό της Καισαριανής
Δήλωση του ιδιοκτήτη των φωτογραφιών από το Crain's Militaria αποκλειστικά στο Newsbomb - Eξηγεί ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την πώλησή τους
Σε γραπτή δήλωση στο Newsbomb ο ιδιοκτήτης των φωτογραφιών των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή εξηγεί γιατί σταμάτησε σήμερα τη δημοπρασία τους.
Το διαδικτυακό κατάστημα Crain's Militaria, που είναι ο κάτοχος των φωτογραφιών, εξηγεί ότι έχει προσφορές από ιδιώτες συλλέκτες αλλά παραμένει ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
