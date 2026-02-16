Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

Η πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη βρέθηκε τετ α τετ με τους ληστές

Την περασμένη, η Μαρίνα Σταυράκη έπεσε θύμα ένοπλης διάρρηξης στο σπίτι της στη Γλυφάδα. Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στον χώρο της και την απείλησαν με μαχαίρι, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι δράστες ήταν ένοπλοι και φορούσαν κουκούλες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ταυτοποίησή τους. Η επίθεση συνέβη εντός της οικίας της Μαρίνας Σταυράκη, η οποία είναι γνωστή για τη δημόσια δραστηριότητά της και ως πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη.

