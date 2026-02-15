Το σημείο στην κουζίνα που δεν αφήνει τις μπανάνες να μαυρίσουν

Δείτε πού πρέπει να αποθηκεύετε τις μπανάνες και τι να κάνετε με τα κοτσάνια για να μην μαυρίζουν γρήγορα και να διαρκούν έως δύο εβδομάδες.

Από τα πιο δημοφιλή φρούτα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, οι μπανάνες καταναλώνονται καθημερινά χάρη στη θρεπτική τους αξία και την ευκολία κατανάλωσης. Πλούσιες σε κάλιο και βιταμίνες, συχνά επιλέγονται όσο είναι ακόμη ελαφρώς πράσινες, ώστε να ωριμάσουν σταδιακά στο σπίτι. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις κιτρινίζουν απότομα και εμφανίζουν καφέ κηλίδες μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Express, υπάρχουν απλές πρακτικές που μπορούν να επιμηκύνουν αισθητά τη διάρκεια ζωής τους, ακόμη και έως δύο εβδομάδες, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Αποφύγετε τη σακούλα

Πρώτος βασικός κανόνας είναι να μην αγοράζονται μπανάνες που βρίσκονται ήδη σε πλαστική σακούλα. Πολλές από αυτές διαθέτουν μικρές οπές, οι οποίες επιτρέπουν τη συγκέντρωση υγρασίας και επιταχύνουν τη διαδικασία αλλοίωσης.

Οι μπανάνες, όπως και άλλα φρούτα, εκλύουν αιθυλένιο - ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση. Όταν παραμένουν κλεισμένες σε σακούλα, το αέριο παγιδεύεται, με αποτέλεσμα η φλούδα να σκουραίνει μέσα σε μία ή δύο ημέρες.

Πού να τις τοποθετήσετε

Ειδικός από την High Speed Training επισημαίνει ότι οι μπανάνες δεν πρέπει να φυλάσσονται σε μπολ με άλλα φρούτα. Η ιδανική θέση είναι επάνω σε πάγκο κουζίνας, σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από υγρασία, άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.

«Οποιοδήποτε σημείο με αυξημένη θερμοκρασία επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης, επομένως αποφύγετε να τις τοποθετείτε κοντά σε φούρνους ή άλλες θερμές συσκευές», τονίζει.

Ακόμη ένα πρακτικό βήμα είναι ο διαχωρισμός των μπανανών από το τσαμπί, καθώς έτσι περιορίζεται η συνολική έκλυση αιθυλενίου. Παράλληλα, η κάλυψη των κοτσανιών με πλαστική μεμβράνη συμβάλλει στον περιορισμό της διασποράς του αερίου.

Όπως εξηγεί ο ειδικός, το αιθυλένιο απελευθερώνεται κυρίως από το κοτσάνι. Με το τύλιγμά του, μειώνεται η ποσότητα που διαχέεται στον αέρα και επιβραδύνεται η υπερωρίμανση, διατηρώντας τις μπανάνες φρέσκες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με απλές, καθημερινές κινήσεις, το αγαπημένο φρούτο μπορεί να παραμείνει σε καλή κατάσταση για περισσότερες ημέρες, μειώνοντας παράλληλα και τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι.

