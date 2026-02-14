Γιατί ξυπνάτε κουρασμένοι ενώ κοιμάστε 7- 8 ώρες κάθε βράδυ;

Μήπως ξυπνάτε κουρασμένοι παρόλο που έχετε κοιμηθεί καλά; Αν αναρωτιέστε γιατί σας συμβαίνει αυτό τότε συνεχίστε την ανάγνωση για να μάθετε τις αιτίες.

Ο ύπνος θεωρείται ένας από τους βασικότερους πυλώνες της υγείας, εξίσου σημαντικός με την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Για τους περισσότερους ενήλικες, οι 7–8 ώρες ύπνου τη νύχτα θεωρούνται επαρκείς για την αποκατάσταση του οργανισμού, τη διατήρηση της ενέργειας και τη σωστή πνευματική λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ξυπνούν το πρωί νιώθοντας κουρασμένοι, με αίσθημα βαρύτητας, μειωμένη συγκέντρωση ή ανάγκη για καφέ από τις πρώτες κιόλας ώρες της ημέρας.

Η κόπωση παρά τον «επαρκή» ύπνο δεν είναι σπάνιο φαινόμενο και συχνά προκαλεί σύγχυση. Πώς είναι δυνατόν να κοιμάται κανείς αρκετές ώρες και παρ’ όλα αυτά να μην ξεκουράζεται; Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στη διάρκεια του ύπνου, αλλά και στην ποιότητά του, στον τρόπο ζωής, στη διατροφή, στο άγχος, καθώς και σε ορμονικούς ή μεταβολικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον οργανισμό σε βάθος χρόνου.

