Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε και ο Γιώργος Λάνθιμος: Οι 100 καλλιτέχνες που εξέφρασαν την υποστήριξή τους

Περισσότεροι από 100 καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ανάμεσα τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, υπέγραψαν επιστολή υποστήριξής της Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

«Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μια υπερασπίστρια του δικαιώματος των λαών, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, να υπάρχουν», δήλωσαν αυτές οι προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων - εκτός του Λάνθιμου - και οι μουσικοί Πίτερ Γκάμπριελ και Άνι Λένοξ, οι ηθοποιοί Χαβιέ Μπαρδέμ και Μαρκ Ράφαλο, και η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Ανί Ερνό.

