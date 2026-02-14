Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Κοινωνική συμφωνία» υπέρ ή κατά των εργαζομένων;

Γιατί αντιδρούν τα σωματεία στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Εργατολόγος εξηγεί στο Reader.gr τις επίμαχες διατάξεις.

Αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, καθώς σωματεία και συνδικάτα εργαζομένων απορρίπτουν τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία.

Η ηγεσία του υπουργείου υπεραμύνθηκε το σχεδίου νόμου, με την υπουργό, Νίκη Κεραμέως, στην τοποθέτησή της από το βήμα του Κοινοβουλίου να τάσσεται υπέρ των ΣΣΕ κάνοντας λόγο για θετικό στοιχείο στην αγορά εργασίας που ενισχύει τη θέση των εργαζομένων και θωρακίζει περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr