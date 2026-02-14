Στα ύψη η τιμή για «30 τετραγωνικά»: Σε 5 χρόνια αυξήθηκε κατά 200 ευρώ η τιμή ενοικίασης γκαρσονιέρας

Η εξέλιξη της μέσης τιμής του ενοικίου για μια γκαρσονιέρα. Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή την περίοδο 2019 -2026.

Στα ύψη είναι οι τιμές ενοικίασης σπιτιού, με τα ποσά να είναι απλησίαστα ακόμη και για μονόχωρα σπίτια, γκαρσονιέρες τριάντα και σαρανταπέντε τετραγωνικών.

Σύμφωνα με έρευνα του Open, η τιμής της γκαρσονιέρας έχει εκτοξευτεί μέσα σε περίπου πέντε χρόνια.

Η τιμή το 2019, για γκαρσονιέρα φέρεται κατά προσέγγιση να ανερχόταν στα 350 με 400 ευρώ το ανώτερο. Στη συνέχεια ανέβηκε κατά είκοσι περίπου ευρώ το 2020, ενώ ανά τα χρόνια σημείωνε αύξηση.

