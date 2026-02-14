Σε μήνυση προχωρά ο Πάνος Ρούτσι κατά Καπερνάρου: «Μας ειρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν στο δικαστήριο»

Στους χαρακτηρισμούς του Βασίλη Καπερνάρου απάντησε ο Πάνος Ρούτσι, λέγοντας μάλιστα ότι προχωρά σε μήνυση κατά του γνωστού δικηγόρου.

Στους χαρακτηρισμούς του Βασίλη Καπερνάρου απάντησε στο «Εξελίξεις Τώρα» ο Πάνος Ρούτσι, λέγοντας μάλιστα ότι προχωρά σε μήνυση κατά του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να περιπαίζει τον γονιό των Τεμπών, για την απεργία πείνας που έκανε για τον νεκρό γιο του.

«Στο δικαστήριο μας ειρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν. Όλοι οι γονείς φωνάζουν, αλλά ο Καπερνάρος λέει μόνο για εμένα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση να μας αποδοκιμάζουν, να μας εξαντλήσουν, να νευριάσουμε και να χάσουμε το δίκιο μας.

