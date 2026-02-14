Ειδικοί αποκάλυψαν ποια τρόφιμα επηρεάζουν αρνητικά την ερωτική ζωή με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Ειδικοί αποκαλύπτουν ποια τρόφιμα βλάπτουν την ερωτική ζωή με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Δύο ειδικοί με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου επισημαίνουν μια σειρά από τρόφιμα που μπορούν να επηρεάσουν τη λίμπιντο και τη σεξουαλική απόδοση, σημειώνοντας ότι μπορεί να αξίζει να περιοριστούν για λόγους υγείας.

Ο Dr Neel Patel και ο διατροφολόγος Vinny Kodamala στο LloydsPharmacy Online Doctor τόνισαν ότι υπάρχουν τρόφιμα και ποτά που οι άνδρες θα πρέπει να αποφεύγουν για να προλάβουν τη στυτική δυσλειτουργία. Η πρώτη συμβουλή είναι πιο προφανής, αλλά συχνά ξεχνιέται πριν από τον εορτασμό της ημέρας της αγάπης.

Το αλκοόλ και τα τρόφιμα προς αποφυγή

Ο Dr Patel είπε: «Συνιστάται να περιορίζεται η κατανάλωση αλκοόλ, καθώς η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική απόδοση και να συμβάλλει στη στυτική δυσλειτουργία».

Όσον αφορά τα τρόφιμα, ο γιατρός σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν τρόφιμα που μπορούν σταδιακά να μειώσουν τη σεξουαλική απόδοση και τη δύναμη στύσης. «Η στυτική δυσλειτουργία συνδέεται με τη ροή του αίματος και τα αιμοφόρα αγγεία του σώματος, τα οποία πρέπει να είναι υγιή.

Συνεπώς, η αποφυγή τροφίμων υψηλών σε ζάχαρη, επεξεργασμένους υδατάνθρακες, κορεσμένα λιπαρά και αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου κοινών αγγειακών προβλημάτων που προκαλούνται από υψηλή χοληστερόλη, υψηλή γλυκόζη αίματος, υψηλά τριγλυκερίδια και παχυσαρκία. Αυτά περιλαμβάνουν ζυμαρικά, δημητριακά πρωινού, γλυκά ποτά και επιδόρπια. Η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί στυτική δυσλειτουργία και μειώνει τη λίμπιντο», ανέφερε.

Ο διατροφολόγος πρόσθεσε: «Αποφύγετε τρόφιμα που περιέχουν πολύ κορεσμένο ή τριγλυκεριδικό λίπος, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκά, σκληρά τυριά ή λιπαρό κρέας, καθώς αυξάνουν τα επίπεδα της «κακής» χοληστερόλης».

Ο παράγοντας χρόνος

Ένας κλινικός ψυχολόγος ο Dr Michael Breus μίλησε για τον παράγοντα χρόνο και για το πόσο επηρεάζει την σεξουαλική απόδοση. Μιλώντας στο podcast Diary of A CEO του Steven Bartlett, ο Breus είπε: «Το πρώτο πράγμα είναι να έχετε έναν συγκεκριμένο χρόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν σεξουαλικές επαφές μεταξύ 22:30 και 23:30», τόνισε.

«Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι το ορμονικό σας προφίλ δεν είναι πολύ κατάλληλο στις 23:30 για ερωτικές επαφές. Για να έχετε πετυχημένες ερωτικές επαφές, πρέπει να είναι υψηλά τα επίπεδα οιστρογόνων, τεστοστερόνης, προγεστερόνης, αδρεναλίνης και κορτιζόλης και χαμηλή η μελατονίνη», πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να προτιμούν τις ερωτικές επαφές τις πρωινές ώρες.

