Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

Ζαχάροβα: Τιμούμε τον Ιωάννη Καποδίστρια - Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής υπηρεσίας του.

Ειδική αναφορά στον πρώτο κυβερνήτη της μετεπαναστατικής Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, έκανε η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Σε αντιδιαστολή με όσα πρόσφατα είχε πει ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος ανέφερε ότι «το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία», η κυρία Ζαχάροβα έδειξε να κρατάει άλλη στάση με τη συγκεκριμένη αναφορά με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Καποδίστρια (11 Φεβρουαρίου).

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Σεργκέι Λαβρόφ μίλησε σε τουρκικό κανάλι αναφορικά με την αναγνώριση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και του εξοπλισμού των Τούρκων, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει τα λεγόμενα του Ρώσου ΥΠΕΞ.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr