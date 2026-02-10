Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Έλενα Καραγεωργοπούλου, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης.

Η Έλενα Καραγεωργοπούλου, βουλευτής μέχρι πρότινος της Πλεύσης Ελευθερίας, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται, όπως ανέφερε η εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Πλέον το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου μένει με πέντε βουλευτές, με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα να παραμένει με τον ελάχιστο αριθμό βουλευτών που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr