Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το απορριμματοφόρο ανετράπη στην Περιφερειακή Αιγάλεω υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/02) στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην άκρη του δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου εγκλωβίστηκε στο όχημα και τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής (συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα), που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr