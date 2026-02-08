Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες η Τσικνοπέμπτη, οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Αλλάζει ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται. Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι βροχές και οι καταιγίδες την Τσικνοπέμπτη.

Άστατος θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με διαδοχικά κύματα βροχών και καταιγίδων που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η ημέρα ενδέχεται να εξελιχθεί σε… «Τσιγκο-Πέμπτη», καθώς ο κύκλος κακοκαιρίας ξεκινά από τη Δευτέρα και θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, περιοχές που, λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καθιζήσεων, κατολισθήσεων, υπερχειλίσεων ρεμάτων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών. Παρά την κακοκαιρία, δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι νοτιάδες θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι, ενισχυόμενοι από την Πέμπτη. Τα χιόνια θα είναι περιορισμένα και θα αφορούν κυρίως τα ορεινά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr