Δεν έχουν καθαριστεί τα λεωφορεία της Αττικής εδώ και έναν μήνα: «Αλαλούμ» με τις συμβάσεις του ΟΣΥ

Η ΟΣΥ αδυνατεί να δώσει λύση στο ζήτημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τριτοκοσμική κατάσταση στα Μέσα Μεταφοράς, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών

Χιλιάδες πολίτες της Αθήνας που μετακινούνται καθημερινά με λεωφορεία και τρόλεϊ, εργαζόμενοι αλλά και οδηγοί, αντιμετωπίζουν μία εικόνα οχημάτων βρώμικων και εγκαταλελειμμένων, καθώς η σύμβαση για την καθαριότητά τους έχει λήξει και ακόμη δεν έχει ανανεωθεί.

Τα οχήματα δεν έχουν καθαριστεί από τη 18η Ιανουαρίου, όταν και έληξε η τελευταία σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία, με αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν λόγο για «υγειονομικές βόμβες».

Αρκετά λεωφορεία «παροπλίζονται» στα αμαξοστάσια, αφού δεν θεωρούνται κατάλληλα να κυκλοφορούν, με συνέπεια να χάνονται καθημερινά δρομολόγια και τελικώς, να εντείνεται η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.

