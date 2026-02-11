Νέα βλάβη σε αμαξοστοιχία του Οδοντωτού: Κλήθηκε η ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό 77 επιβατών
Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού υπέστη για μία ακόμα φορά βλάβη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 77 επιβάτες. Στο σημείο κλήθηκε η ΕΜΑΚ.
Βλάβη παρουσίασε για μία ακόμα φορά αμαξοστοιχία του Οδοντωτού που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλάβρυτα - Διακοπτό.
Όπως αναφέρει η Hellenic Train η βλάβη σημειώθηκε στις 13:50 την Τετάρτη 11/2, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) να ακινητοποιηθεί κοντά στα Νιάματα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: eurokinissi, ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ