Νέα βλάβη σε αμαξοστοιχία του Οδοντωτού: Κλήθηκε η ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό 77 επιβατών

Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού υπέστη για μία ακόμα φορά βλάβη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 77 επιβάτες. Στο σημείο κλήθηκε η ΕΜΑΚ.

Όπως αναφέρει η Hellenic Train η βλάβη σημειώθηκε στις 13:50 την Τετάρτη 11/2, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) να ακινητοποιηθεί κοντά στα Νιάματα.

