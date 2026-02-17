Μεθυσμένη πορεία τρόμου στο Μαρούσι: 36χρονη «θέρισε» πέντε αυτοκίνητα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Μια 36χρονη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε καραμπόλα με πέντε οχήματα στο Μαρούσι και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (17/2) στο Μαρούσι, όταν 36χρονη οδηγός που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις σε πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης. Η οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, με τη δύναμη της σύγκρουσης να μεταφέρει την πρόσκρουση και στα υπόλοιπα οχήματα, δημιουργώντας ένα πραγματικό «ντόμινο» ζημιών.

