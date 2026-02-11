Ετοίμασε βαλίτσες για Γαλλικές Άλπεις: Το Tomorrowland Winter περιμένει εσένα & τον κολλητό σου

Υπάρχουν εμπειρίες που δεν χωράνε σε stories, playlists ή απλές αναμνήσεις.

Είναι αυτές που σε βγάζουν από τη ρουτίνα, σε μεταφέρουν αλλού και σε κάνουν να νιώθεις μέρος από κάτι μεγαλύτερο. Μία τέτοια εμπειρία επιστρέφει τον χειμώνα του 2026 και ακούει στο όνομα Tomorrowland Winter.

Για δεύτερη φορά, το VELO Greece συνδέεται με το πιο εμβληματικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο και ταξιδεύει στις Γαλλικές Άλπεις, εκεί όπου το Alpe d’Huez μεταμορφώνεται σε έναν μοναδικό χειμερινό μουσικό προορισμό. Παγωμένες κορυφές, εντυπωσιακά stages, παγκόσμιας κλάσης DJs και ένα vibe που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο.

Anytime, anywhere… ακόμα και στις Άλπεις

Από τις 24 έως τις 28 Μαρτίου, το Tomorrowland Winter 2026 σε καλεί να ζήσεις τη μαγεία του φεστιβάλ ως αυθεντικός “άνθρωπος του αύριο”. Μουσική χωρίς όρια, performances που σε ταξιδεύουν και το απόλυτο χειμερινό σκηνικό δημιουργούν μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα festival standards.

Μαζί με το VELO, ένας από εμάς –ή από το festival-lover κοινό– θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί εκεί για 4 μαγικές ημέρες, παρέα με τον κολλητό του, και να ζήσει από κοντά το απόλυτο winter festival.

Τι περιλαμβάνει η εμπειρία

Η εμπειρία Tomorrowland Winter είναι σχεδιασμένη για να τη ζήσεις ολοκληρωμένα, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα άλλο πέρα από τη μουσική και τη στιγμή:

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Λυών – Αθήνα

Μεταφορές από και προς το Alpe d’Huez

Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων

Πρόσβαση στο Tomorrowland Winter

Είσοδος στο χιονοδρομικό κέντρο Alpe d’Huez

Όλα όσα χρειάζεσαι για να αφεθείς στο vibe, να εξερευνήσεις, να δημιουργήσεις αναμνήσεις και να ζήσεις κάτι πραγματικά διαφορετικό. Και έχεις την ευκαιρία να πάρεις μέρος για να ζήσεις την εμπειρία μέχρι τις 23/02.

Πώς μπορείς να πάρεις μέρος

Αν νιώθεις ότι αυτή η εμπειρία σου ταιριάζει, τα βήματα είναι απλά:

1. Μπες στο velo.com/gr

2. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο site ή στο link in bio του @velo_greece στο Instagram με ένδειξη “Tomorrowland Winter”

3. Μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις το @velo_greece στο Instagram

4. Πες το στον κολλητό που θα μοιραστείς αυτή την εμπειρία

VELO & Tomorrowland: μια κοινή φιλοσοφία

Η συνεργασία του VELO με το Tomorrowland δεν αφορά απλώς τη μουσική. Αφορά την urban culture, τη δημιουργικότητα και τους ανθρώπους που αναζητούν νέες εμπειρίες, νέους ήχους και νέους τρόπους έκφρασης. Εκείνους που δεν αρκούνται στα τετριμμένα και θέλουν να ζουν δυνατά, anytime, anywhere.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι οι στιγμές που μοιράζεσαι. Πάρε μέρος και ετοιμάσου να ζήσεις αυθεντικά την πιο μαγική μουσική εμπειρία με τον festival-lover κολλητό σου.

*Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενήλικοι καπνιστές/καταναλωτές προϊόντων νικοτίνης.