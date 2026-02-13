Το NBA All-Star Game 2026 στα «παρκέ» της COSMOTE TV

Στα κανάλια COSMOTE SPORT όλη η δράση του ΝΒΑ All-Star Weekend.

Το NBA All-Star Game 2026, καθώς και ολόκληρη η δράση του NBA All-Star Weekend έρχονται το τριήμερο 14-16/2 στην COSMOTE TV. Το στάδιο «Intuit Dome» στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια θα υποδεχθεί τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη για τρεις ημέρες πλούσιου μπασκετικού θεάματος. Ο απεσταλμένος της COSMOTE TV στις ΗΠΑ, Ρήγας Δάρδαλης, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από αναλυτικό ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις.

To πρόγραμμα του NBA All-Star Weekend 2026

Το NBA All-Star Weekend 2026 θα ανοίξει αυλαία με το Celebrity Game (14/2, 02:00, COSMOTE SPORT 5HD), όπου διάσημες προσωπικότητες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του, Θανάση και Άλεξ, να βρίσκονται μεταξύ των προπονητών των δύο ομάδων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η «μάχη» των ανερχόμενων αστέρων του NBA στο Rising Stars (14/2, 04:00, COSMOTE SPORT 4HD).

Τα ξημερώματα της Κυριακής 15/2 (00:00, COSMOTE SPORT 4HD) θα διεξαχθούν οι πολυαναμένομενοι διαγωνισμοί δεξιοτήτων: State Farm 3-Point Contest, Kia Shooting Stars και AT&T Slam Dunk.

Η κορύφωση του τριημέρου θα έρθει τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/2 (00:00, COSMOTE SPORT 4HD) με το 75ο ΝΒΑ All-Star Game, το οποίο διεξάγεται με νέο format. Ο αγώνας θα λάβει τη μορφή ενός μίνι τουρνουά, όπου τρεις ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Οι δύο ομάδες θα αποτελούνται από Αμερικανούς παίκτες και η μία από διεθνείς παίκτες. Οι δύο κορυφαίες ομάδες, με βάση την επίδοσή τους, θα προκριθούν στον τελικό αγώνα. Οι τέσσερις αγώνες θα έχουν διάρκεια 12 λεπτά ο καθένας.

Ακολουθούν αναλυτικά τα ρόστερ των 3 ομάδων:

USA STARS: Σκότι Μπαρνς, Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγκχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Τσετ Χόλμγκρεν, Τζέιλεν Τζόνσον και Ταϊρίς Μάξι

USA STRIPES: Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέβιν Ντουράντ, ΝτεΆαρον Φοξ (αντικατέστησε τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα έπαιζε για την TEAM WORLD), Μπράντον Ίνγκραμ (αντικατέστησε τον τραυματία Στεφ Κάρι), ΛεΜπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ και Ντόνοβαν Μίτσελ

WORLD: Ντένι Άβντιγια, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζαμάλ Μάρεϊ, Νόρμαν Πάουελ, Αλπερέν Σενγκούν (αντικατέστησε τον τραυματία Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ), Πασκάλ Σιάκαμ, Καρλ-Άντονι Τάουνς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα

