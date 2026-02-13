Multiverse World Greece: Η νέα εποχή στην ψυχαγωγία και τον αθλητισμό

Η Multiverse World Greece φέρνει την επανάσταση στην ψυχαγωγία και την εκπαίδευση, δημιουργώντας μοναδικές, διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.

Στην καρδιά της σύγχρονης επιχείρησης και τεχνολογίας, η Multiverse World αναδεικνύεται ως μια εταιρεία που δημιουργεί γέφυρες μεταξύ του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, χρησιμοποιώντας την πιο εξελιγμένη τεχνολογία για να φέρει έναν αέρα καινοτομίας στους αθλητικούς χώρους και όχι μόνο.

Μια ιδέα που γεννήθηκε στη Σόφια από τον Ιωάννη Αλεξανδράκη, και μια κομβική συνεργασία με τους Γιάννη Ψάλτη και Αντώνη Κυριακού, οδήγησαν στη δημιουργία της Multiverse World Greece — μιας εταιρείας της οποίας η πορεία αποτελεί παράδειγμα ομαδικότητας, καινοτομίας και εξέλιξης. Η Multiverse έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, επεκτεινόμενη σε σημαντικά αθλητικά και ψυχαγωγικά events και προσφέροντας στο κοινό μοναδικές, διαδραστικές εμπειρίες που συνδυάζουν τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ο Ιωάννης Αλεξανδράκης, ένας από τους ιδρυτές της Multiverse, μιλάει στο Gazzetta για το όραμα και τις στρατηγικές που οδήγησαν την εταιρεία να ενώσει την τεχνολογία με τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, φέρνοντας μια νέα πνοή στον χώρο των events. «Ξεκινάμε από μια ιδέα, τη μετατρέπουμε σε project, αυτό γίνεται business plan και στη συνέχεια υλοποιείται. Η αγαπημένη μου στιγμή είναι όταν η ιδέα γίνεται project», τονίζει ο συνιδρυτής της εταιρείας.

Τι είναι η Multiverse World;

Η Multiverse είναι μια εταιρεία που συνδυάζει την καινοτόμο τεχνολογία με την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση, δημιουργώντας διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό. Ειδικεύεται στη διαδραστική ψυχαγωγία και προσφέρει σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για κάθε είδους εκδήλωση. Εστιάζοντας στο concept του edutainment, δηλαδή στη συνύπαρξη μάθησης και ψυχαγωγίας, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες τόσο για επαγγελματικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η εταιρεία καινοτομεί με το φορητό διαδραστικό προτζέκτορα Mobil (ή Multiverse Wall), που αποτελεί το πρώτο φορητό σύστημα με 3D κάμερες αναγνώρισης κίνησης και τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα. Παρέχει πάνω από 50 εκπαιδευτικές εφαρμογές και έχει τη δυνατότητα για δημιουργία εξατομικευμένων εφαρμογών μέσω της κοινότητας LU.

Η ομάδα της Multiverse World συνδυάζει διαφορετικές δεξιότητες με κοινό στόχο την καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο Ιωάννης είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και εξωστρέφειας, προωθώντας το όραμα και τις συνεργασίες της εταιρείας. Ο Γιάννης, εμπειρία στον επιχειρηματικό χώρο που εξασφαλίζει στοχευμένες συνεργασίες συνδέοντας την εταιρεία με την αγορά, ενώ ο Αντώνης με τεχνολογικό υπόβαθρο, ηγείται της εσωτερικής οργάνωσης και της στρατηγικής υλοποίησης. Μαζί, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό πίσω από την εξέλιξη και τη δυναμική πορεία της Multiverse.

Ένα βήμα πιο μπροστά στον αθλητισμό

Η σύνδεση του αθλητισμού με την ψυχαγωγία δεν είναι απλώς μια εμπορική στρατηγική για την Multiverse World, είναι μια αναγκαία εξέλιξη της αθλητικής και όχι μόνο, εμπειρίας του κοινού: «Η επιτυχία μας βασίζεται στο γεγονός ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια καινοτόμο σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, προσφέροντας στους φιλάθλους μια εμπειρία που δεν έχουν ζήσει ποτέ πριν».

Το όραμα της Multiverse είναι να μεταμορφώσει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τις οθόνες, από ένα απλό στατικό μέσο σε ένα εργαλείο που προάγει τη μάθηση, την επικοινωνία και τη διαδραστικότητα. Σκοπός της είναι να ενεργοποιήσει τις εμπειρίες των χρηστών, προσφέροντας νέες δυνατότητες εξέλιξης και σύνδεσης, δημιουργώντας έτσι νέες προοπτικές για κάθε είδους δραστηριότητα.

Στρατηγικές συνεργασίες και καινοτόμα events

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε με την τοποθέτηση του συστήματος προβολής στο ΟΑΚΑ και την συνεργασία με τον Παναθηναϊκό, προσφέροντας την πρώτη καινοτόμο εμπειρία στο χώρο του μπάσκετ. Η εταιρεία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική χρήση του Mobil σε έναν αγώνα χωρίς εισιτήριο, επιδεικνύοντας το σύστημα στον κόσμο και εντυπωσιάζοντας τόσο τους φιλάθλους όσο και τη διοίκηση. Σήμερα, το attraction λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, όμως το ερώτημα που θέτει η ίδια η ομάδα είναι «Ποιό είναι το επόμενο βήμα;».

Η συνεργασία της Multiverse με την Under Armour στην Πλατεία Συντάγματος αποτέλεσε ένα ακόμη κομβικό βήμα για την εταιρεία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη σύνδεση τεχνολογίας και αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της δράσης, ο φορητός διαδραστικός προτζέκτορας Mobil δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε εξωτερικό χώρο, αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνικές του δυνατότητες.

Ωστόσο, η παρουσία σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Στο Stoximan AegeanBall Festival στη Σύρο, η εταιρεία ξεχώρισε με το εντυπωσιακό διπλό της περίπτερο, παρουσιάζοντας το σύστημα Mobil σε ένα κοινό που αγκάλιασε τη νέα τεχνολογία. «Το ορόσημο ήταν η Σύρος, όταν έπαιξε ο Πρίντεζης το παιχνίδι. Εκεί είχε παγώσει ο χρόνος για μένα», θυμάται χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Αλεξανδράκης, περιγράφοντας τη συγκίνηση της στιγμής.

Η καινοτομία και η κοινωνική ευαισθησία της Multiverse αποτυπώνονται και στις δράσεις της εκτός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Η συμμετοχή της σε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, καθώς και η παρουσία της στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Visa, αναδεικνύουν τη δέσμευσή της να προσφέρει προσβάσιμες, βιωματικές εμπειρίες για όλους.

Μελλοντικοί στόχοι

Με την ανάπτυξή στον τομέα της ψυχαγωγίας, η Multiverse World αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή, με τρόπο που όχι μόνο αναβαθμίζει την εμπειρία αλλά δημιουργεί και νέες ευκαιρίες για την κοινωνία. Όπως λένε και οι άνθρωποί της «Σε κάθε event φέρνουμε και κάτι καινούριο». Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη Multiverse να ξεχωρίζει: το βλέμμα της είναι πάντα στραμμένο στο μέλλον και στην επόμενη εμπειρία που θα αλλάξει τα δεδομένα.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες για την καινοτόμα εταιρεία και ανακάλυψε τον κόσμο της Multiverse World Greece εδώ: https://multiverse-world.gr/