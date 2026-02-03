Νατσιός για θεωρία εξέλιξης: «Eίναι βλασφημία να είσαι Χριστιανός και να δέχεσαι τον Δαρβίνο»

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, αναφέρθηκε στο γιατί δεν πρέπει να διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης στα σχολεία.

Kαλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, Press Talk, βρέθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός που αναφέρθηκε στα τρέχοντα πολιτικά θέματα μεταξύ των οποίων η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ή τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Η κουβέντα με τους οικοδεσπότες δημοσιογράφους, έφτασε και στα σχολικά βιβλία, με τον κ. Νατσιό ως εκπαιδευτικό, να δίνει τις δικές του απαντήσεις. Ανάμεσα σε αυτές και το θέμα για τη θεωρία της εξέλιξης και το κατά πόσο συμβαδίζει με τη χριστιανική πίστη.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr