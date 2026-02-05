Λασποβροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα: Οι περιοχές όπου χρειάζεται προσοχή

Καθολική κακοκαιρία σε όλη τη χώρα σήμερα (05/02), με ορισμένες περιοχές ωστόσο να δέχονται μεγαλύτερο όγκο νερού.

Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο σύνολο της χώρας, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να παραμένει σε ισχύ. Ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος προειδοποίησε για τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σχεδόν σε όλη τη χώρα, άρα αναμένονται λασποβροχές.

