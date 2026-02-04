The Chase: Η ερώτηση που «αναγούλιασε» τη Μαρία Μπεκατώρου - «Παναγία μου»

H Μαρία Μπεκατώρου αναγούλιασε στο άκουσμα μιας απάντησης από ερώτηση στην εκπομπή The Chase.

Επική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου όταν ανακοινώθηκε η απάντηση σε μια ερώτηση της εκπομπής The Chase, σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Μια από τις σημερινές διαγωνιζόμενες, η Αναστασία, κατά τη διάρκεια της μονομαχίας της με το «Γεράκι» κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση «Τι πιάτο είναι το «mopane», που απολαμβάνουν παραδοσιακά οι Νοτιοαφρικανοί την ημέρα των Χριστουγέννων».

Δείτε το βίντεο στο reader.gr