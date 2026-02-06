Τσικνοπέμπτη όπως… πρωταθλητής με τα BBQ της Broil King

To ψήσιμο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία. Είναι τα highlights της παρέας. Και με την Broil King, παίζεις πάντα εντός έδρας.

Τσικνοπέμπτη και αθλητισμός έχουν κάτι κοινό: πάθος, ένταση και δυνατές παρέες. Γιατί όπως ένα μεγάλο ντέρμπι θέλει σωστή προετοιμασία, έτσι και η απόλυτη ημέρα του ψησίματος απαιτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Broil King.

Με καταγωγή από τον Καναδά και εμπειρία δεκαετιών στο outdoor cooking, τα BBQ της Broil King είναι φτιαγμένα για όσους δεν παίζουν… άμυνα στο ψήσιμο. Ισχυροί καυστήρες, άριστη κατανομή θερμότητας και στιβαρή κατασκευή που αντέχει στον χρόνο — όπως οι ομάδες που μένουν στην κορυφή.

Είτε ψήνεις πριν το μεγάλο ματς, είτε στήνεις post-game τραπέζι με φίλους, η Τσικνοπέμπτη γίνεται τελικός. Μπριζόλες με τέλειο sear, ζουμερά burgers και λουκάνικα ψημένα σωστά σε κάθε γύρισμα, με απόλυτο έλεγχο και επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Extra tip: Φέτος η Τσικνοπέμπτη παίζεται και σε… προσφορές.

Μέχρι και τις 15/2, τα BBQ της Broil King διατίθενται μαζί με δώρα αξίας έως και 300€, για να ανέβεις επίπεδο στο ψήσιμο χωρίς συμβιβασμούς.

Δες εδώ όλες τις προσφορές της Broil King



https://www.generalgas.gr/product-category/prosfores/

Γιατί το ψήσιμο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία. Είναι τα highlights της παρέας.

Και με την Broil King, παίζεις πάντα εντός έδρας.