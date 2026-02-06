Τσικνοπέμπτη: 3 τρόποι να περάσεις την καλύτερη γιορτή του χρόνου

Μπορεί να μην ξέρουμε κάθε χρόνο πόσο του μήνα πέφτει, ξέρουμε, όμως, ότι η Τσικνοπέμπτη δεν... βλέπει τις άλλες γιορτές. Και εξηγούμαστε.

Η Τσικνοπέμπτη μπορεί να είναι μια κινητή γιορτή στο καλεντάρι, αλλά παραμένει η σταθερά μας. Η σταθερά της οικογένειας και της παρέας, της αναπολογητικής απόλαυσης, των… ιερών φαγοποτίων που αποκτούν χαρακτήρα τελετουργίας. Ένας κώδικας στον οποίο ανταποκρίνονται όλοι οι διαφορετικοί τύποι του περίγυρού σου, μια παράδοση που μπλέκει μικρούς και μεγάλους, φίλους και γνωστούς, πάνω από την ψησταριά ή σε ένα κοινό τραπέζι.

Tσικνοπέμπτη: Ανακαλώντας μνήμες, γεύσεις, μυρωδιές

Παραδοσιακά είναι η γιορτή που συνδυάζεται με κάθε στιγμή της ρουτίνας σου και μπορείς να την κάνεις να αξίζει χωρίς πολλά πολλά. Ψητοί μεζέδες, συντροφιά, ένα ποτήρι μονοποικιλιακό τσίπουρο αρκούν για μια άκρως επιτυχημένη Τσικνοπέμπτη, σε οποιαδήποτε περίσταση. Υπάρχουν, φυσικά, 3 οικείες συνθήκες που έχουμε ταυτίσει με αυτή την ημέρα και την καθιστούν ξεχωριστή.

Βόλτα με την παρέα στο στέκι

Συνήθως η μέρα που βρίσκεσαι με τους φίλους στο στέκι σας, είναι η Παρασκευή ή το Σάββατο. Η Τσικνοπέμπτη, όμως, έρχεται πάντα ως… μπόνους επιβράβευσης και μικραίνει τις αποστάσεις μέχρι τη στιγμή της εβδομάδας που πατάς παύση στη ρουτίνα και απολαμβάνεις φαγητό και ποτό με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Για αυτό, παίρνεις την παρέα σου για να πάτε στο τσιπουράδικο που συχνάζετε και τα υπόλοιπα έρχονται αυτόματα. Τα μεζεδάκια της ώρας, οι γεύσεις που θυμίζουν χωριό ακόμα κι αν είστε στα αθηναϊκά προάστια, το ξεχωριστό άρωμα του μονοποικιλιακού τσίπουρου Δεκαράκι λόγω της μίας και μοναδικής ποικιλίας σταφυλιού που είναι σήμα-κατατεθέν.

Tip: Αν για άλλες περιστάσεις κλείνεις το τραπέζι σου λίγες μέρες πριν, την Τσικνοπέμπτη καλό είναι να το προγραμματίζεις όσο πιο νωρίς γίνεται. Η ζήτηση χτυπάει κόκκινο και δεν θες να βρεθείς προ εκπλήξεως.

Τσικνοπέμπτη στη δουλειά

Το motto «εργασία και χαρά» επιβεβαιώνεται λέξη προς λέξη ανήμερα της Τσικνοπέμπτης. Κάθε φορά που έρχεται αυτή η ημέρα, μπορούμε να κάνουμε πιο νόστιμη τη δουλειά μας, παραγγέλνοντας καλαμάκια και ό,τι άλλο μεζέ ορίζει η όρεξή μας, για το πιο αξέχαστο lunch break της χρονιάς.

Καθόλου σπάνια, το… πρωτόκολλο της Τσικνοπέμπτης το τιμά ολόκληρη η εταιρεία και έτσι το διάλειμμα αποκτά πραγματικά εορταστικό χαρακτήρα.

Tip: Είναι Τσικνοπέμπτη, αλλά παραμένεις ακόμα στον... χώρο εργασίας σου. Για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά στην εικόνα σου, ας είσαι ένα βήμα πίσω στο φαγοπότι από ό,τι οι υπόλοιποι συνάδελφοι.

Οικογενειακή υπόθεση στην ταράτσα

Στη βάση των παραδόσεων της ημέρας, θα κρύβεται πάντα η μνήμη των οικογενειακών μαζώξεων, από όταν ήμασταν μικροί. Κι αυτή είναι μία παράδοση που καλό είναι να την κρατάμε ζωντανή.

Φέτος, λοιπόν, μπορείς να γυρίσεις σπίτι μετά τη δουλειά κι αν ο καιρός το επιτρέπει, να ανάψετε την ψησταριά με τους δικούς σου ανθρώπους και να τσικνίσετε όλοι μαζί. Στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι. Με ένα μικρό τραπεζάκι στην άκρη, εκεί που βάζεις το ταψί με... μπλεγμένους τους πρώτους μεζέδες και που ακουμπάς το ποτήρι με το μονοποικιλιακό σου, το οποίο είναι το μόνο που δεν μπλέκουμε. Μοσχάτο, Μαλαγουζιά ή Ροδίτη, όποιο τσίπουρο Δεκαράκι κι αν ανασύρεις για την περίσταση, κάθε γουλιά του αγκαλιάζει τον ουρανίσκο με την ιδιαίτερη ένταση και το γευστικό του βάθος.

Το τσίπουρο που ενώνει όσα μας μπλέκουν

Όποια παρέα κι αν έχεις δίπλα σου την Τσικνοπέμπτη, στο κάτω-κάτω θα έχεις πάντα το καλό φαγητό και τους μεζέδες. Μπορεί το περιβάλλον και τα άτομα να μπλέκουν με τα χρόνια, αλλά η ουσία αυτής της ημέρας παραμένει πάντα άθικτη. Για αυτό και μας κάνει να την αναπολούμε κάθε χρόνο με το ίδιο συναίσθημα.

Και στα βασικά πράγματα που δεν χρειάζεται να μπλέκουμε, ανήκει και το τσίπουρό μας. Ως προς αυτό, μόνο... μονοποικιλιακό, μόνο Δεκαράκι!