Η νέα εποχή Allwyn είναι εδώ και «έντυσε» με τα χρώματά της τον Πύργο του Πειραιά

Η αλλαγή εμπορικής επωνυμίας του ΟΠΑΠ σε Allwyn βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πλέον το brand της Allwyn δεσπόζει σε δεκάδες καταστήματα της εταιρείας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες rebranding στα κεντρικά γραφεία της και πλέον στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται η έδρα της Allwyn στην Ελλάδα. Επίσης, από τις 19 Ιανουαρίου βρίσκεται στον «αέρα» το νέο website allwyn.gr, όπου οι πελάτες μπορούν να παίξουν online τα αγαπημένα τους αριθμοπαιχνίδια, αλλά και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η Allwyn.

Η δυναμική έναρξη της νέας εποχής αποτυπώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και στον Πύργο του Πειραιά. Το εμβληματικό κτήριο έχει φωταγωγηθεί στα χρώματα της Allwyn, δημιουργώντας ένα μοναδικό νυχτερινό θέαμα, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Allwyn ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media της η Allwyn: