Τι να μην κάνετε στο Μιλάνο

Το Μιλάνο ζει στον πυρετό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αυτήν την περίοδο. Ακολουθούν 6 tips για ταξιδιώτες που θέλουν να ανακαλύψουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της πρωτεύουσας του ιταλικού Βορρά.

Η πρωτεύουσα της μόδας και το οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, το Μιλάνο, είναι ένας προορισμός που έχει τη δική του γοητεία. Οι προβολείς πέφτουν πάνω στη συναρπαστική ιταλική πόλη λόγω των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», που θα διαρκέσουν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Αν βρεθείτε αυτήν την περίοδο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο Μιλάνο, καλό είναι να γνωρίζετε τι να αποφύγετε ώστε η παραμονή σας στην πόλη να είναι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

