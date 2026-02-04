Σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια υπέστη 9χρονος στο Ιλινόις όταν έβαλε αισθητηριακό παιχνίδι σε φούρνο μικροκυμάτων, ακολουθώντας επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση που κυκλοφορεί στο TikTok. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 20ής Ιανουαρίου στο σπίτι της οικογένειας στο Ιλινόις. Η μητέρα του παιδιού πίστεψε πως ο γιος της ετοίμαζε το πρωινό του, όμως λίγα λεπτά αργότερα άκουσε μια σπαρακτική κραυγή από την κουζίνα.

Ο 9χρονος δεν είχε τοποθετήσει φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων, αλλά έναν κύβο Needoh, ένα δημοφιλές stress toy με παχύρρευστη ζελατινώδη γέμιση, προσπαθώντας να μιμηθεί τάση που κυκλοφορεί στα social media.

Εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε πρόσωπο και χέρια: Η καυτή λιωμένη ζελατίνα έπεσε πάνω του

Η συγκεκριμένη πρόκληση δείχνει χρήστες να θερμαίνουν το παιχνίδι ώστε να μαλακώσει όταν σκληραίνει με τον χρόνο. Όταν όμως το παιδί άνοιξε τον φούρνο, ο κύβος εξερράγη και καυτή ζελατινώδης μάζα πετάχτηκε πάνω του.

Υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε πρόσωπο και χέρια, ενώ τραυματισμός υπήρξε ακόμη και πίσω από το αυτί. Το ένα μάτι πρήστηκε σε τέτοιο βαθμό που έκλεισε τελείως, χωρίς όμως, να επηρεαστεί η όρασή του.

Η μητέρα του προσπάθησε αρχικά να αφαιρέσει το υλικό με νερό στο ντους, όμως η ουσία ήταν εξαιρετικά κολλώδης και του προκαλούσε έντονο πόνο. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα και στη συνέχεια στο Κέντρο Εγκαυμάτων Loyola στο Μέιγουντ.

Οι γιατροί προχώρησαν σε καθαρισμό τραυμάτων, αφαίρεση νεκρού δέρματος και εφαρμογή ειδικής αγωγής. Ο 9χρονος παρέμεινε δύο ημέρες για νοσηλεία. Δεν χρειάστηκε μόσχευμα δέρματος, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας ουλών.

«Το άκουσε από συμμαθητή του»

Σύμφωνα με υπεύθυνη ενημέρωσης εγκαυμάτων του κέντρου, το συγκεκριμένο υλικό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν θερμαίνεται. Λόγω της πυκνότητάς του διατηρεί υψηλή θερμοκρασία και προσκολλάται στο δέρμα, προκαλώντας βαθύτερα εγκαύματα. Όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο παιδί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς τουλάχιστον τέσσερις ανήλικοι έχουν τραυματιστεί με παρόμοιο τρόπο.

Η μητέρα εξήγησε ότι ο γιος της ενημερώθηκε για το «τρικ» από φίλο στο σχολείο. Όπως είπε, δεν υπήρχε πρόθεση επικίνδυνης πράξης, αλλά παιδική περιέργεια και μίμηση όσων άκουσε.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοια προϊόντα δεν πρέπει ποτέ να θερμαίνονται, επισημαίνοντας πως οι συσκευασίες των Needoh φέρουν σαφή προειδοποίηση κατά της χρήσης σε φούρνο μικροκυμάτων. Παράλληλα καλούν γονείς και παιδιά να αγνοούν επικίνδυνα online challenges.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ