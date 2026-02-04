F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ

Σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, το UAV πλησίαζε επιθετικά το αεροπλανοφόρο με ασαφή πρόθεση.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ένα αμερικανικό μαχητικό F-35C από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατέρριψε ιρανικό drone Shahed-139, παραλλαγή της σειράς Shahed-136, στην Αραβική Θάλασσα, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, το UAV πλησίαζε επιθετικά το αεροπλανοφόρο με ασαφή πρόθεση, παρά τις προειδοποιήσεις και τις κινήσεις αποκλιμάκωσης, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από παρενόχληση ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο, εντείνοντας το κλίμα έντασης στην περιοχή.

Και μπορεί για τους Αμερικανούς να μην είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, όμως για τους αναλυτές παγκοσμίως το περιστατικό υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά την ασύμμετρη σχέση κόστους ανάμεσα σε υπερσύγχρονα μαχητικά όπως το F-35C και φθηνά, μαζικής παραγωγής drones τύπου Shahed. Η επιλογή του μέσου αναχαίτισης δεν είναι μόνο επιχειρησιακό ζήτημα, αλλά και οικονομικό.

