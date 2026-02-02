Φειδίας Παναγιώτου: «Γραφείο» στη Λεμεσό με πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες

Συμβόλαιο δείχνει ότι το «πολιτικό γραφείο» του Φειδία Παναγιώτου στη Λεμεσό με πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες προορίζεται για οικιστική χρήση, όχι επαγγελματική.

Στην δημοσιότητα ήρθε μέσω της Cyprus Times το συμβόλαιο ενοικίασης του ακινήτου που χρησιμοποιεί ο ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, στη Λεμεσό, προκαλώντας ερωτήματα για τη χρήση του ως πολιτικού γραφείου.

Το σπίτι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διαθέτει πισίνα, 4 κρεβατοκάμαρες και κήπο και ενοικιάζεται για 2.300 ευρώ μηνιαίως. Από αυτά, τα 1.600 καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ τα υπόλοιπα 700 πληρώνονται από τον ίδιο τον ευρωβουλευτή. Ο Φ. Παναγιώτου δηλώνει ότι νοικιάζει ξεχωριστό ακίνητο για 1.200 ευρώ, όπου διαμένει με τη σύντροφό του.

Ωστόσο, το συμβόλαιο που αποκάλυψε η Cyprus Times αναφέρει ρητά ότι ο χώρος προορίζεται για οικιστικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε χρήση ως γραφείο ευρωβουλευτή ή για επαγγελματικές δραστηριότητες με συνεργάτες. Στις σχετικές διατάξεις του εγγράφου, ο ενοικιαστής δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το ακίνητο μόνο ως κατοικία, απαγορεύοντας την πρόσβαση στο κοινό ή τη διεξαγωγή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, αν το ακίνητο χρησιμοποιείται πράγματι ως γραφείο, παραβιάζει το συμβόλαιο. Αν παρουσιάζεται ως πολιτικό γραφείο ενώ στην πραγματικότητα λειτουργεί ως κατοικία, ενδέχεται να συνιστά απάτη σε βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η αποκάλυψη ανοίγει έτσι συζήτηση για τη διαφάνεια στη χρήση των ακινήτων που μισθώνονται με κονδύλια του Ευρωκοινοβουλίου.

H απάντηση του Φειδία

