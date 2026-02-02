Νέα παρέμβαση Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: «Ύστατη τεμενάδα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν»

Νέα παρέμβαση - τη δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες - έκανε η Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Μαρία Καρυστιανού έκανε ακόμα μια παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά, αυτή τη φορά αφήνοντας αιχμές μέσω Facebook, κάνοντας λόγο για «Πρέσπες του Αιγαίου» και «ύστατη τεμενάδα» με φόντο τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση αναφέρει: «Στον απόηχο της θλιβερής επετείου των Ιμίων που είναι σύμβολο μνήμης, σύμβολο τιμής ηρώων, σύμβολο εθνικού καθήκοντος και αγάπης για την Ελλάδα.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr