Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό: «Ήταν περήφανος Έλληνας»

Βαρύ πένθος στη Μεσαρά και τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου στην Κρήτη για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Ρουσανίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ ψάρευε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο επαγγελματίας ψαράς, που ζούσε χρόνια στις ΗΠΑ, βρισκόταν σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συνάδελφους όταν σφοδρή καταιγίδα έπληξε το σκάφος τους.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η φουρτουνιασμένη θάλασσα εμπόδισε τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, εξαλείφοντας κάθε ελπίδα για επιζώντες. Η τραγική είδηση του θανάτου του ταξίδεψε γρήγορα στον τόπο του, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της Μεσαράς.

