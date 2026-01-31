«Η μητέρα μου έφυγε από έλλειψη ιατρικής ηθικής και προφανούς ιατρικής αμέλειας»

Η Μαρία Βέργη, περιγράφει στο Reader, πώς έχασε τη μητέρα της λόγω ιατρικής αμέλειας, σε νοσοκομείο της Κρήτης. Οι ελλείψεις, οι παραλείψεις και η «αδιαφορία».

H κυρία Μαρία Βέργη, όταν το ένστικτό της τής έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τη νοσηλεία της μητέρας της, βρέθηκε στο Ηράκλειο με την πρώτη πρωινή πτήση στις 26 Ιουλίου 2023.

Η μητέρα της, Στέλλα, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, χειρουργήθηκε στην Κρήτη, τόπο καταγωγής της, και συνέχισε με χημειοθεραπείες στο νησί. Λίγους μήνες αργότερα, το 2023, και έφυγε από τη ζωή από σήψη, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα της, δεν διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο ΠΑΓΝΗ.

Η κυρία Στέλλα Βέργη έφυγε από ιατρική αμέλεια και η οικογένεια της δεν πήρε απαντήσεις.

