Πέθανε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε ηλικία 99 ετών

Έφυγε από τη ζωή η διακεκριμένη ιστορικός Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ σε ηλικία 99 ετών. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το 1967, και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του, το 1976.

Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ είχε γεννηθεί στην Αθήνα από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της Νίκος ήταν έμπορος και επιστάτης των κτημάτων της οικογενείας της μητέρας της, Καλλιρόης, το γένος Ψαλτίδη, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας.

