Άνθρωποι που ζητούν απεγνωσμένα προσοχή, λένε συνεχώς αυτές τις φράσεις

Δεν αντέχουν να βρίσκονται στο περιθώριο ούτε για ένα λεπτό. Θα προσπαθήσουν να τραβήξουν την προσοχή των γύρω τους με κάθε τρόπο.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αντλούν ζωή μέσα από τη ματιά των άλλων. Κάνουν ό,τιδήποτε περνάει από το χέρι τους για να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής, λαχταρούν όσο τίποτα άλλο να ασχολούνται μαζί τους και επιζητούν συνεχώς κομπλιμέντα.

Αν νιώσουν πως βρίσκονται στο περιθώριο ή ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για την άποψή τους, μπορούν να πληγωθούν βαθιά. Ωστόσο, σπάνια επιτρέπουν αυτό να συμβεί - ακόμα κι αν φτάσουν στο σημείο να γίνουν ενοχλητικοί. Τους είναι, άλλωστε, οριακά αδιάφορο.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, οι άνθρωποι που χρειάζονται την προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων για να νιώσουν αποδεκτοί και σημαντικοί, συχνά αποκαλύπτουν αυτή την ανάγκη μέσα από τον τρόπο που μιλούν.

