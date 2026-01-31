Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή-Οι περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση

Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για την κακοκαιρία που έρχεται.

Με ισχυρή κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες κάνει το ντεμπούτο του ο Φεβρουάριος. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων με κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ ισχυρούς ανέμους έως 8 και 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

