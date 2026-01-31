2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποδεικνύουν ότι ο σύντροφός σου σε αγαπάει πραγματικά

Ναι, ορισμένες συμπεριφορές που μπορεί να σε εκνευρίζουν τη στιγμή που συμβαίνουν, είναι τα ισχυρότερα σημάδια ότι ο άνθρωπός σου επενδύει πραγματικά σε εσένα

Αν ακούσεις προσεκτικά έναν άνθρωπο όταν μιλάει για κάποιον που αγαπάει ή για το πώς αισθάνεται για εκείνον, θα προσέξεις ότι συχνά ίσως περιγράφει εμπειρίες ή συνήθειες που τον καταπραΰνουν συναισθηματικά.

Μπορεί να σου πει ότι με τον σύντροφό του νιώθει ωραία, επειδή τον καθησυχάζει γρήγορα για πολλά θέματα ή επειδή τον αποδέχεται όπως είναι.

Ναι, από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι η αγάπη μας κάνει να νιώθουμε καλά τις περισσότερες φορές, και αυτή η προσδοκία δεν είναι εντελώς παράλογη.

Ωστόσο, η ψυχολογική έρευνα υποδηλώνει ότι αυτή η κατανόηση της αγάπης είναι κάπως ελλιπής. Ορισμένες από τις συμπεριφορές που συνδέονται περισσότερο με τη βαθιά, διαρκή αγάπη δεν είναι καθόλου παρήγορες εκείνη τη στιγμή.

