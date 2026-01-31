Χιόνια στον Παρνασσό: Με αλυσίδες η πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο

Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις βελτίωσαν τις συνθήκες στις πίστες, ωστόσο η κίνηση των οχημάτων γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

«Φρέσκο» χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, τουλάχιστο 15 εκατοστά όπως μας ενημερώνει μέσα από το επίσημο account του στο Instagram @parnassosski_official!

Η πρόσβαση από όλους τους δρόμους γίνεται μόνο με αλυσίδες, οπότε αν δεν τις διαθέτετε είτε θα πρέπει να τις προμηθευτείτε, είτε να μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την περιοχή.

Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και καλή απόλαυση στους λάτρεις των χειμερινών σπορ!