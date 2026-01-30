Το Rethink Sports επιστρέφει: Champions of Tomorrow

Το Rethink Sports, το συνέδριο της Sportad αφιερωμένο στον ελληνικό αθλητισμό, επιστρέφει για δεύτερη φορά.

Το 2026 φέρνει τη θεματική Technology & Innovation με τίτλο Champions of Tomorrow, μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση με θέμα ESG & Βιωσιμότητα. Φέτος, το συνέδριο επικεντρώνεται στη τεχνολογία και την καινοτομία στον αθλητισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ψηφιακές εμπειρίες και την αξιοποίηση δεδομένων στον χώρο του αθλητισμού.

Το συνέδριο παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα σε φορείς, οργανισμούς και ηγέτες του χώρου προκειμένου να συνεργαστούν και να διαμορφώσουν ένα τεχνολογικά προηγμένο αθλητικό οικοσύστημα.

Στόχος είναι η ενίσχυση του διαλόγου γύρω από την τεχνολογία, την καινοτομία και την αξιοποίηση των sports data, μέσα από σύγχρονες θεματικές ενότητες:

Technology in Action – Δεδομένα που ενισχύουν την αθλητική απόδοση

– Δεδομένα που ενισχύουν την αθλητική απόδοση Next Gen Fans – Συνδεδεμένοι εντός και εκτός γηπέδου

– Συνδεδεμένοι εντός και εκτός γηπέδου More than just a Venue – Τα “έξυπνα” γήπεδα και η συμβολή τους στη σύγχρονη αθλητική εμπειρία

– Τα “έξυπνα” γήπεδα και η συμβολή τους στη σύγχρονη αθλητική εμπειρία Media in Motion – Περιεχόμενο, μετάδοση και καινοτομία στη νέα ψηφιακή εποχή

– Περιεχόμενο, μετάδοση και καινοτομία στη νέα ψηφιακή εποχή Transforming Sports Data into Insights – Ψηφιοποίηση και δεδομένα στην υπηρεσία του αθλητισμού

– Ψηφιοποίηση και δεδομένα στην υπηρεσία του αθλητισμού Optimize your Odds – Ψηφιακές στοιχηματικές και gaming εμπειρίες

Το συνέδριο περιλαμβάνει επίσης:

Διάλογο μεταξύ εκπροσώπων της αθλητικής και τεχνολογικής αγοράς

Παρουσίαση νέων αθλητικών τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών

Πάνελ συζήτησης & networking, ενισχύοντας τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών στον χώρο του αθλητισμού

Συμμετέχοντες:

Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη διοίκησης, τεχνολογίας και καινοτομίας από ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους, διοργανώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε εκπροσώπους εταιρειών και χορηγών, δημόσιες αρχές και διεθνείς οργανισμούς που επενδύουν στην τεχνολογική εξέλιξη του αθλητισμού.

Save the Date

Τρίτη 4 Μαρτίου 2026

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Με πρόσκληση συμμετοχής

