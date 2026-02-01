Μία Formula 1 σε ράγες: Πώς είναι να οδηγείς ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και τι συμβαίνει σε περίπτωση λάθους

Κινούνται με έως και 400 χιλιόμετρα την ώρα και καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία με τους δεκάδες νεκρούς, έδειξε πως τα τρένα υψηλής ταχύτητας μπορεί να είναι εξαιρετικά ασφαλή, αλλά δεν αποκλείονται τα μοιραία λάθη.

Τα τρένα υψηλής ταχύτητας είναι, όπως λέει και τ΄όνομά τους, ταχύτατα. Όταν προσεγγίζουν το ένα το άλλο από αντίθετες κατευθύνσεις, η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται σε διπλάσιο ρυθμό. Ένα λεπτό μετά το πέρασμα, όταν οι οδηγοί έχουν ελάχιστο χρόνο ακόμα και για ένα νεύμα στον άλλο, ίσως έχουν καλύψουν απόσταση έως και δέκα χιλιομέτρων.

