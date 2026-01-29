Νέες διαρροές και πληροφορίες για τις κάμερες του Xiaomi 17 Max

Το Xiaomi 17 Max έρχεται με σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις στην κάμερα

Νέα διαρροή από τον γνωστό tipster Digital Chat Station αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την κάμερα και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας του Xiaomi 17 Max, ενός μοντέλου που φαίνεται να ετοιμάζεται να κάνει μεγάλη εντύπωση με πολύ φιλόδοξες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, το Xiaomi 17 Max θα φέρει κύρια κάμερα 200MP με αισθητήρα Samsung HPx μεγέθους 1/1.4 ίντσας, σημαντικά ανώτερη από τα 50MP της βασικής έκδοσης Xiaomi 17, δίνοντας έμφαση σε υψηλή ανάλυση και λεπτομέρεια για φωτογραφίες και βίντεο.

Το camera setup συμπληρώνεται με έναν 50MP περισκοπικό τηλεφακό με αισθητήρα Sony IMX8 series μεγέθους 1/1.95 ίντσας για κορυφαίο zoom, καθώς και άλλη μία 50MP ultra-wide, δημιουργώντας ένα ισχυρό τριπλό σύστημα που υποστηρίζει και τα χαρακτηριστικά Leica της σειράς Xiaomi 17.

Το τηλέφωνο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ προηγούμενες φήμες φέρνουν στο εσωτερικό του επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5, μπαταρία 8.000mAh με 100W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση, αλλά και σχεδίαση παρόμοια με το βασικό Xiaomi 17.

Περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες.