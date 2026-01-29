GXT 409 Oxxie: Τα earphones για κάθε χρήση

Τα GXT 409 Oxxie είναι τα ακουστικά της Trust για κάθε χρήση

Τα Trust GXT409 Oxxie WRLS Gaming Earphones είναι ένα από τα πιο πρακτικά και προσιτά in ear earbuds που μπορεί να βρει κανείς για gaming, καθημερινές ακροάσεις και που συνδέονται με αρκετές πλατφόρμες. Είναι μικρά, κομψά και κυριαρχεί στο εξωτερικό τους τμήμα το λευκό και το μαύρο.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των Oxxie είναι η ασύρματη σύνδεση 2.4 GHz για εμπειρία χωρίς καθυστερήσεις, η οποία βολεύει για το gaming τόσο σε PC όσο και σε PlayStation 5 και Nintendo Switch. Μαζί με την παράλληλη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, μπορεί να έχει κανείς πάντα τα ακουστικά συνδεδεμένα σε δύο συσκευές και να μεταφέρεται από τη μία στην άλλη με μια επαφή.

Μέσα σε κάθε ακουστικό «κρύβεται» ένας driver 10 mm για στερεοφωνικό ήχο με συχνότητες 100 Hz–10.000 Hz, που σημαίνει αρκετό «βάθος» και όγκο και έντονη απόδοση των εφέ, αλλά και καθαρότητα στα μεσαία για τη φωνή και τη γενικότερη επικοινωνία.

Το design στο τμήμα που εισάγεται στο αυτί τα καθιστά κομψά, είναι αδιάβροχα και αρκετά βολικά ακόμα και για παρατεταμένα sessions. Η μπαταρία τους διαρκεί μέχρι 7 ώρες σε gaming mode, ενώ με τη θήκη που συνοδεύει το πακέτο μπορεί να φτάσει σχεδόν έως 40 ώρες συνολικά.

Επιπλέον, τα Trust GXT409 Oxxie WRLS Gaming Earphones www.trust.com/25478 έρχονται με 4 μικρόφωνα ακύρωσης περιμετρικού θορύβου, κάτι που βοηθά στο να μεταφέρεται καθαρά η φωνή του χρήστη τόσο στο in game chat, όσο και σε επικοινωνία μέσω πλατφορμών όπως το Discord (ή και σε κανονικές κλήσεις).

Είναι το είδος των earbuds που μπορεί να πάρει κανείς για gaming και να τα χρησιμοποιήσει όλη τη μέρα για μουσική, βίντεο και τηλεφωνήματα.