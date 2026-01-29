Συνεπιβατισμός, φορτηγά στην Κάζα, αλλαγή αφίξεων πλοίων από Κρήτη: Τα μέτρα για κυκλοφοριακό

Γιατί αποκλείστηκε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό από τις 7 ως τις 10 το πρωί.

Το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων στην Αθήνα, δυσκολεύοντας κινήσεις που παλαιότερα απαιτούσαν μικρότερο χρόνο, συνδυαστικά με την επιβάρυνση της πόλης από τα πλήθη τουριστών που μετακινούνται με πούλμαν, λεωφορεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τους τελευταίους μήνες, ακόμη και στο Μετρό παρατηρούνται φαινόμενα που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί: Το κλείσιμο του σταθμού στο Σύνταγμα λόγω κοσμοσυρροής και συνωστισμού που δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των επιβατών στις αποβάθρες, συνδυαστικά με τα πολύ αραιά δρομολόγια των συρμών που περνούν από κεντρικούς σταθμούς ανά 12 λεπτά, ακόμη και τις ώρες αιχμής. Κι ενώ πριν από κάποια χρόνια η μετακίνηση μέσω του Μετρό ήταν η καλύτερη λύση για την αποφυγή της ταλαιπωρίας στους δρόμους, πλέον όλο και περισσότεροι προστρέχουν στο ΙΧ για να γλυτώσουν από την σαρδελοποίηση στο Μετρό.

