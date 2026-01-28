Lüften: Το wellness trend που βοηθά στον ύπνο και την υγεία και έγινε viral στις ΗΠΑ

Το πιο απλό που μπορείς να κάνεις στην καθημερινότητά σου.

Τους χειμωνιάτικους μήνες, που το κρύο είναι ανυπόφορο και το μόνο που θέλουμε είναι να κρατήσουμε μία δόση ζέστης στο σπίτι μας όσο περισσότερο μπορούμε, το να ανοίξουμε τα παράθυρα δεν είναι μια σκέψη που περνά εύκολα από το μυαλό μας. Κάποιες φορές, καθόλου. Εννοείται πως γνωρίζουμε πως ο καθαρός αέρας σημαίνει υγεία, απλά τείνουμε να το ξεχνάμε αυτή την εποχή.

Αυτοί που σίγουρα δεν το αφήνουν στη τύχη του, είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι ακολουθούν καθημερινά μία πρακτική που την έχουν ονομάσει lüften.

Ουσιαστικά, ανοίγουν συστηματικά τα παράθυρα νωρίς το πρωί, μετά το μαγείρεμα ή το ντους και ύστερα από κοινωνικές συγκεντρώσεις, ώστε να απομακρύνουν την υγρασία, τις οσμές και τους συσσωρευμένους εσωτερικούς ρύπους.

