Κολύμπησε 1,25 μίλια μέχρι το Αλκατράζ και τώρα ζει σαν βασιλιάς: Το κογιότ που βρήκε απρόσμενο «μπουφέ» στο θρυλικό νησί

Το κογιότ όχι μόνο επέζησε, αλλά φαίνεται να απολαμβάνει μια απροσδόκητα άνετη ζωή στο πρώην νησί-φυλακή.

Λίγες εβδομάδες μετά την τολμηρή του κολύμβηση στα παγωμένα νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, το κογιότ που έφτασε στο Αλκατράζ φαίνεται πως όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά ευημερεί. Το ζώο, που έγινε viral όταν καταγράφηκε να σκαρφαλώνει εξαντλημένο στα βράχια του νησιού, εμφανίζεται πλέον αισθητά πιο εύρωστο.

Σύμφωνα με παρατηρητές της άγριας ζωής, το κογιότ έχει βρει στο Αλκατράζ έναν απρόσμενο «μπουφέ» με άφθονα πουλιά, μετατρέποντας το πρώην σωφρονιστικό ίδρυμα σε προσωπικό του... παράδεισο.

Από την εξάντληση στην αφθονία

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν περίπου δύο εβδομάδες μετά την άφιξή του δείχνουν το κογιότ να λιάζεται στον ήλιο, εμφανώς πιο παχύ από την πρώτη εικόνα που είχε καταγραφεί στο viral βίντεο. Η διαφορά είναι εντυπωσιακή και αποδίδεται στη διαθεσιμότητα τροφής στο νησί.

Όπως αναφέρουν φυσιοδίφες που παρακολουθούν τη συμπεριφορά των κογιότ στο Σαν Φρανσίσκο εδώ και δεκαετίες, το ζώο τρέφεται κυρίως με πουλιά που φωλιάζουν σε διάφορα σημεία του Αλκατράζ.

Το πρώτο κογιότ του Αλκατράζ

Το συγκεκριμένο ζώο είναι το πρώτο και μοναδικό κογιότ που έχει καταγραφεί να ζει στο Αλκατράζ από τότε που το νησί πέρασε υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων το 1972. Η παρουσία του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, αλλά και συζητήσεις για το αν θα πρέπει να παραμείνει εκεί.

Εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στο νησί επιβεβαιώνουν ότι το κογιότ φαίνεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την πρώτη του εμφάνιση. Όπως σημειώνουν, δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα του επιτραπεί να μείνει, ειδικά αν κριθεί ότι επηρεάζει τις αποικίες πουλιών.

Παρακολούθηση χωρίς άμεση παρέμβαση

Οι βιολόγοι και το προσωπικό του πάρκου παρακολουθούν στενά τη συμπεριφορά του ζώου, με στόχο να κατανοήσουν πώς καταφέρνει να επιβιώνει σε ένα τόσο ιδιαίτερο περιβάλλον. Παράλληλα, αξιολογούνται οι πιθανές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα του νησιού.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί και ακτιβιστές για την προστασία της άγριας ζωής υποστηρίζουν ότι το κογιότ θα πρέπει να αφεθεί να ζήσει στο Αλκατράζ. Επισημαίνουν ότι η μετεγκατάσταση συχνά αποβαίνει μοιραία για τα κογιότ και ότι το συγκεκριμένο ζώο δεν αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ