Γιώργος Μαυρίδης: «Ήταν να πάω οδικώς στη Λυών για τον ΠΑΟΚ»

Σοκαρισμένος ο Γιώργος Μαυρίδης από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους, φίλαθλους του ΠΑΟΚ.

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Ο παρουσιαστής και tattoo artist Γιώργος Μαυρίδης έχει ταξιδέψει πολλές φορές για να παρακολουθήσει τους αγώνες της ομάδας του και σοκαρισμένος μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1 για την τραγωδία αποκαλύπτοντας ότι ήθελε και ο ίδιος να ταξιδέψει οδικώς για τον αγώνα, αλλά και είχε φίλους που δεν είχε εντοπίσει ακόμα που ταξίδευαν.

