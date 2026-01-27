Δύο κύματα κακοκαιρίας έρχονται στην Αττική: Πότε θα επηρεαστεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Για δύο νέα κύματα κακοκαιρίας που θα πλήξουν τη χώρα και μεταξύ άλλων και την Αττική, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι.

Διαδοχικά κύματα καικοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσουν» τη χώρα, τα οποία σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα επηρεάσουν σε ένα βαθμό και την Αττική.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως δείχνουν τα προγνωστικά, θα ξεκινήσουν από αύριο Τετάρτη (28/1).

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr