Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν καταναλώνεις τροφές πλούσιες σε χολίνη, όπως τα αυγά

Πώς η χολίνη συμβάλλει στη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος, επηρεάζοντας τη μάθηση, τη διάθεση και τη συνολική εγκεφαλική υγεία.

Τα αυγά περιέχουν μια ποικιλία απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες και υγιή λίπη, καθιστώντας τα ένα δημοφιλές τρόφιμο.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η χολίνη, που βρίσκεται συγκεκριμένα στον κρόκο του αυγού, μπορεί να είναι το κλειδί για την επιβράδυνση της γήρανσης του εγκεφάλου και τη βελτίωση της υγείας με την πάροδο του χρόνου.

