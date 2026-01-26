Ο «άνθρωπος-spiderman» που σκαρφάλωσε live στο Netflix σε πύργο 500 μέτρων αποκάλυψε το «ντροπιαστικό» ποσό που πήρε

Ο Alex Honnold, ο άνθρωπος που σκαρφάλωσε σε ζωντανή μετάδοση του Netflix σε ουρανοξύστη ύψους 500 μέτρων αποκάλυψε λεπτομέρειες για την αμοιβή του.

Ο Alex Honnold μίλησε δημόσια για το τολμηρό του εγχείρημα να σκαρφαλώσει σε έναν ουρανοξύστη ύψους 500 μέτρων, ενώ αποκάλυψε και πόσα χρήματα έλαβε. Ο «άνθρωπος-spiderman» σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή του Ταϊπέι 101 στην Ταϊβάν, ένα κτίριο το οποίο είναι γνωστό για τις ταλαντώσεις του σε δυνατούς ανέμους, καθώς και για τον φουτουριστικό εξωτερικό του σχεδιασμό.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει μια τμηματική δομή στο εξωτερικό που «ανοίγει» προς τα έξω όσο ανεβαίνεις, καταλήγοντας σε ένα περβάζι που σηματοδοτεί την αρχή του επόμενου τμήματος, το οποίο και πάλι ανοίγει προς τα έξω. Για έναν ορειβάτη, αυτό ισοδυναμεί ουσιαστικά με οκτώ διαδοχικές προεξοχές που πρέπει να ξεπεράσει πριν φτάσει στο τελικό, πιο στενό τμήμα ακριβώς στην κορυφή.

Η αμοιβή του Honnold

Οι αντιξοότητες δεν σταμάτησαν τον Honnold, ο οποίος έφτασε μέχρι την κορυφή, με ολόκληρη την ανάβαση να μεταδίδεται στο Netflix σε ένα αγωνιώδες Skyscraper Live διάρκειας 1 ώρας και 35 λεπτών. Μάλιστα, τα έκανε όλα χωρίς να χρησιμοποιήσει σχοινιά ασφαλείας. Με τη ζωή του ενδεχομένως να διακυβεύεται, θα περίμενε κανείς ότι στο τέλος θα υπήρχε μια γενναία αμοιβή, όμως φαίνεται πως ήταν μικρότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Όταν ρωτήθηκε από τους New York Times, ο Honnold δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα ποσά, λέγοντας: «Ίσως. Είναι λιγότερα απ’ όσα φιλοδοξούσε ο ατζέντης μου». Είπε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει πόσα κέρδισε, πρόσθεσε όμως ότι πρόκειται για ένα «ντροπιαστικό ποσό».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι είναι πολύ λιγότερα από όσα πληρώνονται οι αθλητές μεγάλων σπορ, λέγοντας: «Στην πραγματικότητα, αν το βάλεις στο πλαίσιο των δημοφιλών αθλημάτων, είναι ένα ντροπιαστικά μικρό ποσό. Ξέρεις, παίκτες του Major League Baseball παίρνουν συμβόλαια της τάξης των 170 εκατομμυρίων δολαρίων. Άτομα που δεν έχεις καν ακούσει και που δεν ενδιαφέρουν κανέναν». Και πρόσθεσε: «Οπότε, υπό αυτή την έννοια, ναι, ένα ντροπιαστικά μικρό ποσό».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, ο Honnold θα πληρωθεί για την ανάβασή του κοντά στο εξαψήφιο ποσό, αν και για τον ίδιο όλο αυτό που επιχείρησε δεν ήταν ποτέ θέμα χρημάτων. «Δηλαδή, θα το έκανα και δωρεάν», είπε. «Αν δεν υπήρχε τηλεοπτικό πρόγραμμα και το κτίριο μου έδινε άδεια να το κάνω, θα το έκανα, γιατί ξέρω ότι μπορώ και θα ήταν καταπληκτικό».

Μοναδικό συναίσθημα

Στη συνέχεια περιέγραψε το συναίσθημα του να μπορείς να σκαρφαλώσεις ένα κτίριο όπως το Ταϊπέι 101: «Το να κάθεσαι μόνος σου στην κορυφή της κεραίας είναι τρελό. Ακόνα κι αν δεν υπήρχε όλο αυτό το θέαμα γύρω και απλώς είχα την ευκαιρία να το κάνω μόνος μου, θα μου ήταν μεγάλη μου χαρά. Θα το έκανα. Απλώς σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει το θέαμα».

Όσο για τον λόγο που πληρώθηκε, ο Honnold είπε: «Δεν πληρώνομαι για να σκαρφαλώσω το κτίριο. Πληρώνομαι για το θέαμα. Το κτίριο το σκαρφαλώνω δωρεάν». Επίσης, αποφάσισε να μην κάνει ασφάλεια ζωής, καθώς τη θεώρησε «πολύ ακριβή», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι οι ασφάλειες γενικά είναι κάπως απάτη. Όλο το νόημα είναι να πληρώνεις μέσα. Υπάρχει λόγος που οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι οικονομικοί κολοσσοί. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι την πατάνε».

