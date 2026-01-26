Ο όρος «κλειδί» στο συμβόλαιο της Άννας Λιβαθυνού με τον ΑΝΤ1
Το κανάλι του Αμαρουσίου, ο ΑΝΤ1 έχει υπογράψει έναν όρο με την Άννα Λιβαθυνού, η οποία απομακρύνθηκε από το Καλημέρα Ελλάδα.
Σε άδεια έχει βγει η Άννα Λιβαθυνού από τον ΑΝΤ1 μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το «Καλημέρα Ελλάδα» όχι όμως και με το κανάλι.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στον σταθμό εξετάζονται διάφορες προτάσεις ώστε να καταλήξουν τι θα συζητηθεί από τη δημοσιογράφο για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Σίας Κοσιώνη: «Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος»
- Super Kiki: «Οι γονείς μου πρέπει να μου ζητήσουν συγγνώμη – Δεν φταίει το παιδί για τις μ@λ@@ιες που κάνεις» (vid)
- Άννα Λιβαθυνού: Έκανε unfollow τον Παναγιώτη Στάθη και έσβησε τη φωτογραφία τους: Το παρασκήνιο της απομάκρυνσής της