Στο «Ράδιο Αρβύλα» είδαμε μια διαφήμιση που δεν έπρεπε να πετύχει, αλλά πέτυχε

Μια μικρή διαφήμιση, φτιαγμένη χωρίς μεγάλες προσδοκίες, κατάφερε να μείνει στη μνήμη περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς.

Δεν χρειάζεται μεγάλο μπάτζετ για μια πετυχημένη διαφήμιση. Ούτε στρατιές από βιντεογράφους, μοντέρ και κειμενογράφους που υπόσχονται θαύματα, αλλά συχνά καταλήγουν να αδειάζουν απλώς την τσέπη μιας μικρής επιχείρησης.

Κι αν θεωρείτε πως είμαστε αιρετρικοί, το βιντεάκι από τη διαφήμιση που «έτρεξαν» οι Ράδιο Αρβύλα στην εκπομπή τους, θα σας κάνει να αναθεωρήσετε.

«Θέρμανση για το... σπιτάκι σας μέσα!»

Όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο της εκπομπής παρουσιάζονται διάφορες διαφημίσεις μικρών επιχειρήσεων που κυκλοφορούν εκεί έξω και στις οποίες δεν δίνεται η αρμόζουσα προβολή.

Μία από αυτές, η οποία προμοτάρει μια επιχείρηση που εξειδικεύεται σε «φωτοβολταϊκά, λέβητες αερίου, καλοριφέρ και συστήματα θέρμανσης», όπως τα περιγράφει με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Γιάνναρος!

Η καλύτερη ατάκα της διαφήμισης, πάντως, αναδείχθηκε παμψηφεί στα γραφεία του Gazzeta Plus και αυτή δεν είναι άλλη από το: «Εθνοδαπέδια θέρμανση για το σπιτάκι σας μέσα!». Δεν το βλέπαμε να έρχεται...

Απολαύστε και (γιατί όχι) αγοράστε:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ